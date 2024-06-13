"Минск 3" возможен при возвращении Трампа в президентское кресло - ECFR

Одним из сценариев для Украины после возвращения в кресло президента США Дональда Трампа будут договоренности под условным названием «Минск 3.0», что отсылает к предыдущим договоренностям с Россией, которые последняя нарушала для того, чтобы захватить военным путем еще больше украинской территории. Такие выводы приводят в аналитическом центре «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR), сообщает Зеркало недели.

В ECFR подчеркивают, что это один из шести «страшных сценариев» политики на второй срок Трампа, которые не являются неизбежными, но вероятны в течение его первых двух лет у власти. Эти сценарии «составляют серьезный вызов для Европы, которая остается сильно зависимой от США», отмечают в аналитическом центре.

«Дональд Трамп, кажется, ненавидит Украину почти так же сильно, как восхищается Владимиром Путиным. Он обвиняет страну в своем первом импичменте, поражении на выборах в 2020 году и в том, что она «покрывает» вероятные нечестные сделки [Джо] Байдена в Украине. Сдерживающие инстинкты Трампа особенно сильны по отношению к войне в Украине: он хочет выйти из нее. Он пообещал «закончить войну за 24 часа», утверждая, что может заставить обе стороны договориться. Никто не знает, что такое соглашение будет предполагать, хотя прошлое дает некоторые подсказки, в частности, контакты Трампа с Северной Кореей во время его первого президентского срока. Президент, вероятно, ожидает, что европейцы примут его «историческое мирное соглашение» или начнут решать проблему войны самостоятельно» , – считают в ECFR.

Что произойдет по возвращении Трампа: «страшный сценарий» по ECFRОбъявление о намерениях

В первый день второго президентского срока Трамп объявит о своем намерении заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

«Эта война должна быть остановлена. Это катастрофа, на которую тратятся наши деньги. Украина не ответственность Америки, и у нас есть другие проблемы. Политика Байдена по отношению к России только помогла Китаю, Северной Корее и Ирану», – скажет он, повторив сказанное во время предвыборной кампании.

Через десять дней, после первого телефонного разговора президента с Путиным, Трамп заявит прессе, что «Путин был очень тверд в том, что он хочет это сделать. Я думаю, что он, возможно, хочет сделать это даже больше, чем я».

Трамп будет очень мало говорить о том, как он намерен достичь своих целей, а его только что сформированный кабинет разделится в вопросе Украины.

Переговоры о переговорах

Из разных источников в прессу просочится информация о том, что американская разведка сообщает об очень малосущественных разногласиях между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном по Украине. Госсекретарь Роберт О'Брайен отправится в путешествие в Украину и крупные европейские столицы, чтобы провести консультации по этому процессу.

Во время этих встреч О'Брайен будет подчеркивать, что США и их союзники всегда говорили, что война должна закончиться переговорами, и сейчас самое время их начать. Он недвусмысленно намекнет, что в основе американского подхода к соглашению лежит фактическое признание российского контроля над оккупированными частями Украины. О членстве Украины в НАТО не может быть и речи, по крайней мере, пока. И европейцы должны согласиться, иначе США пересмотрят свою роль в европейской безопасности.

О'Брайен также признает, что администрация Трампа еще не до конца продумала все аспекты урегулирования и будущего Украины. Среди них – возможность введения миротворческих или мониторинговых сил, вступление Украины в ЕС, двусторонние договоренности безопасности страны с Западом, а также план экономического развития и восстановления Украины. Также почти не будут рассматриваться вопросы распоряжения российскими суверенными активами и вопросы ослабления санкций.

Новая помощь Украине под вопросом

В начале марта 2025 года администрация Трампа предоставит Конгрессу новый бюджет, который будет предусматривать более 30 миллиардов долларов в помощь Украине. Трамп заявит о своем намерении организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и Путина по разрешению конфликта.

Эта помощь пойдет в Украину только в том случае, если Зеленский поможет мне закончить эту войну. Но если Россия выступит против этой прекрасной идеи, помощь Украине может быть гораздо больше», – заявит Трамп.

Неделей позже Путину и Зеленскому будут отправлены письма с предложением провести трехсторонний саммит в Саудовской Аравии в мае – без предварительных условий. Государственный департамент США предложит европейским лидерам заявить о своей поддержке этого процесса и сообщить, что они готовы сделать для его успеха.

Реакция в Украине и России

Российский ответ будет приглушенным. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметит, что Россия всегда была готова к переговорам и может рассмотреть возможность проведения встречи, если она будет отвечать основным интересам безопасности России. Как минимум это предполагает признание Украиной «новых конституционных территорий» России – Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский заявит, что будет рассматривать возможность проведения саммита только тогда, когда Россия признает суверенитет Украины над ее международно признанной территорией и начнет выводить свои войска.

Спикер Белого дома отметит, что Трамп встретится со всеми, кто приедет на саммит.

Давление на Украину

Тем временем украинское правительство сообщит европейским лидерам, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот отказался от суверенитета над оккупированными Россией регионами, иначе оно рискует потерять американскую помощь.

Давление на Европу

В телефонном разговоре между Вашингтоном и Берлином новый советник Трампа по национальной безопасности Ричард Гренелл пригрозит выводом американских войск из Европы, если Германия будет возражать против этого плана. Он также даст понять, что США ожидают, что Германия и ЕС примут полную ответственность за финансирование восстановления Украины и предоставление гарантий безопасности. США могут рассмотреть возможность предоставления помощи в виде кредитов, но при условии, что европейские контракты останутся открытыми для американских компаний.

В это время в Париж и Берлин прибудут посланцы Кремля, которые укажут на открытость Путина к саммиту. Они намекнут, что «должностное лицо, исполняющее обязанности директора ЦРУ», Каш Патель, сообщил им, что Трамп потребует прекращения военной модернизации России с Ираном как цену соглашения, но это будет сопровождаться экономическими стимулами. Послы также выразят сомнения, сможет ли Трамп заставить своих союзников по НАТО или даже Конгресс США согласиться на это соглашение. Таким образом, они узнают об отношении европейцев к этой идее и к ослаблению антироссийских санкций в случае начала переговоров.

На этом «страшный сценарий» ECFR, охватывающий первый год Трампа в должности (в случае его избрания президентом США), завершается. Аналитики отмечают, что «европейцы должны признать, что действия США могут привести к дальнейшему расколу ЕС», а потому «политики должны приложить определенные усилия для достижения большей способности и самодостаточности в долгосрочной перспективе, одновременно уменьшая свою текущую зависимость от США».