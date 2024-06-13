Прем'єр Італії підтвердила домовленості G7 щодо використання активів РФ для України

Країни G7 під час саміту 13 червня досягли прогресу в питанні використання заморожених активів Російської Федерації в користь України.﻿ Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"G7 чітко підтвердила це зобов'язання, і я підтверджую, що ми досягли політичної угоди щодо надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через механізм позики, для погашення якої можуть бути використані надприбутки від російських активів, пов'язаних у наших юрисдикціях" , - сказала Мелоні.

Вона зауважила, що мова не про конфіскацію активів, а про відсотки, що нараховуються з часом.