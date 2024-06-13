Премьер Италии подтвердила договоренности G7 по использованию активов РФ для Украины

Страны G7 во время саммита 13 июня добились прогресса в вопросе использования замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.﻿ Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджо Мэлони, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"G7 четко подтвердила это обязательство, и я подтверждаю, что мы достигли политического соглашения о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года через механизм займа, для погашения которого могут быть использованы сверхдоходы от российских активов, ных в наших юрисдикциях" , - сказала Мэлони.

Она отметила, что речь идет не о конфискации активов, а о процентах, начисляемых со временем.