НАТО обмежило обмін інформацією з Угорщиною через позицію її влади - ЗМІ

Занепокоєння в позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного Альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.﻿ Про це поінформував незалежний проєкт журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare з посиланням на посадовця НАТО у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Рішення Альянсу означає, що Угорщина отримує менше інформації від своїх союзників як на двосторонньому рівні, так і через центральні канали НАТО.

"Проблема полягає в тому, що наслідки відчувають усі, оскільки члени Альянсу обмінюються менш секретною розвідувальною інформацією через центральні канали НАТО, знаючи, що Угорщина також є серед одержувачів" , – сказав посадовець Альянсу.

Він додав, що у зв’язку з цими обмеженнями в НАТО створили окремі канали передання інформації, до яких угорські представники не мають доступу й про які вони не знають.

Колишній працівник однієї з європейських розвідок пояснив VSquare, що головна проблема для Альянсу – в політичному керівництві Угорщини.