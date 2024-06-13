НАТО ограничил обмен информацией с Венгрией из-за позиции ее властей - СМИ

Беспокойство в позиции венгерских властей относительно Североатлантического Альянса привели к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией.﻿ Об этом информировал независимый проект журналистских расследований в Восточной Европе VSquare со ссылкой на чиновника НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Решение Альянса означает, что Венгрия получает меньше информации от своих союзников как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.

"Проблема заключается в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия также среди получателей" , – сказал чиновник Альянса.

Он добавил, что в связи с этими ограничениями в НАТО создали отдельные каналы передачи информации, к которым венгерские представители не имеют доступа и о которых они не знают.

Бывший работник одной из европейских разведок объяснил VSquare, что главная проблема для Альянса – в политическом руководстве Венгрии.