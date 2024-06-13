На окупованому Донбасі помер російський пропагандист - ЗМІ

У тимчасово окупованій Горлівці помер оператор пропагандистського телеканалу НТВ Валерій Кожин. Його колега перебуває в комі. Про смерть пропагандиста передають прокремлівські ЗМІ, повідомляє Новое время.

За їхніми словами, пропагандисти були поранені, нібито, під час обстрілу окупованої Росією території, у селищі Гольмівське, яке входить до складу міста Горлівка.

«Помер наш оператор Валерій Кожин, поранений сьогодні в Горлівці. Лікарі рятували його кілька годин, але поранення Валери виявилися не сумісними з життям» , — повідомили пропагандисти.

Раніше повідомлялося, що Кожин і кореспондент НТВ Олексій Івлієв перебувають у комі.