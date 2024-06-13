На окупованому Донбасі помер російський пропагандист - ЗМІ
У тимчасово окупованій Горлівці помер оператор пропагандистського телеканалу НТВ Валерій Кожин. Його колега перебуває в комі. Про смерть пропагандиста передають прокремлівські ЗМІ, повідомляє Новое время.
За їхніми словами, пропагандисти були поранені, нібито, під час обстрілу окупованої Росією території, у селищі Гольмівське, яке входить до складу міста Горлівка.
«Помер наш оператор Валерій Кожин, поранений сьогодні в Горлівці. Лікарі рятували його кілька годин, але поранення Валери виявилися не сумісними з життям», — повідомили пропагандисти.
Раніше повідомлялося, що Кожин і кореспондент НТВ Олексій Івлієв перебувають у комі.