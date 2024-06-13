На оккупированном Донбассе умер российский пропагандист - СМИ

Во временно оккупированной Горловке умер оператор пропагандистского телеканала НТВ Валерий Кожин. Его коллега находится в коме.﻿ О смерти пропагандиста передают прокремлевские СМИ, сообщает Новое время.

По их словам, пропагандисты были ранены, якобы, во время обстрела оккупированной Россией территории, в поселке Гольмовский, который входит в состав города Горловка.

«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью », — сообщили пропагандисты.

Ранее сообщалось, что Кожин и корреспондент НТВ Алексей Ивлиев находятся в коме.