Пентагон продовжив контракт на використання Starlink в Україні

Пентагон продовжив іще на шість місяців контракт із компанією SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска про надання інтернет-послуг Starlink в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву прес-секретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, повідомляє Корреспондент.

Таким чином, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів.

Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.

Як відомо, на початку лютого цього року з'явилася інформація, що росіяни на фронті почали використовувати термінали Starlink. Пізніше у ГУР ці дані підтвердили й оприлюднили докази. За даними розвідки, РФ отримує термінали Starlink через треті країни завдяки так званому паралельному імпорту.

Проте Маск запевнив, що його компанія SpaceX не продає Росії термінали Starlink прямо або опосередковано.

Згодом демократи Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування супутникового інтернет-сервісу Starlink російськими військами в Україні.