Пентагон продлил контракт на использование Starlink в Украине

Пентагон продлил еще на шесть месяцев контракт с компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска о предоставлении интернет-услуг Starlink в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстер, сообщает Корреспондент.

Таким образом, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.

Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Как известно, в начале февраля этого года появилась информация, что россияне на фронте стали использовать терминалы Starlink. Позже в ГУР данные подтвердили и обнародовали доказательства. По данным разведки, РФ получает терминалы Starlink через третьи страны благодаря так называемому параллельному импорту.

Однако Маск заверил, что его компания SpaceX не продает России терминалы Starlink прямо или косвенно.

Впоследствии демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска из-за сообщения о применении спутникового интернет-сервиса Starlink российскими войсками в Украине.