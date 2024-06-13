Україна отримає від Нідерландів 152-мм артснаряди на 350 млн євро

Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 мільйонів євро. Кошти будуть виділені з Міжнародного фонду з підтримки України. З посиланням на Міністерство оборони Нідерландів, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Коли саме та яку кількість снарядів Україна отримає наразі не відомо. У нідерландському відомстві зазначили, що це робиться з міркувань безпеки.

"У попередніх поставках боєприпасів Україна наразі отримувала в основному 155-мм снаряди для гаубиць, подаровані Заходом. Проте країна також має багато 152-мм гармат. З новою поставкою цю зброю також можна використовувати краще" , - сказано у повідомленні.

Міжнародний фонд для України (International Fund for Ukraine, IFU) - це фінансова ініціатива, створена для надання військової підтримки Україні у відповідь на вторгнення Росії. Заснований у 2022 році Великою Британією та Данією, фонд залучив внески від кількох країн, включаючи Норвегію, Нідерланди, Швецію, Ісландію та Литву. Нещодавно до них приєдналася й Австралія, виділивши додаткові кошти.

Фонд забезпечує ефективний розподіл ресурсів для задоволення найнагальніших оборонних потреб України, дозволяючи забезпечити тривалу військову підтримку при збереженні готовності власних збройних сил країн-донорів.