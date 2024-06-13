Украина получит от Нидерландов 152-мм артснаряды на 350 млн евро
Украина получит снаряды калибра 152 мм на сумму более 350 миллионов евро. Средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины. Со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Когда именно и какое количество снарядов Украина получит пока неизвестно. В нидерландском ведомстве отметили, что это делается из соображений безопасности.
"В предыдущих поставках боеприпасов Украина получала в основном 155-мм снаряды для гаубиц, подаренные Западом. Однако страна также имеет много 152-мм пушек. С новой поставкой это оружие также можно использовать лучше", - сказано в сообщении.
Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) – это финансовая инициатива, созданная для оказания военной поддержки Украине в ответ на вторжение России. Основанный в 2022 году Великобританией и Данией, фонд привлек взносы от нескольких стран, включая Норвегию, Нидерланды, Швецию, Исландию и Литву. Недавно к ним присоединилась Австралия, выделив дополнительные средства.
Фонд обеспечивает эффективное распределение ресурсов для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины, позволяя обеспечить длительную военную поддержку при сохранении готовности собственных вооруженных сил стран-доноров.