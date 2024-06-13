Угода з безпеки: США нададуть ескадрильї літаків та системи Patriot
Безпекова угода, підписана між Україною та США, міститиме, зокрема, зобов'язання Вашингтона у постачанні Києву ескадрилій бойових літаків та систем Patriot. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як зазначив президент, підписано найсильнішу угоду між Україною та США за весь час незалежності України.
Перше – угода містить дуже детальну юридично зобов’язувальну частину, і це – надійність підтримки незалежності країни з боку Америки.
Друге – безпекові гарантії від Сполучених Штатів засновані, зокрема, на сталості рівня безпекової та оборонної підтримки. І не лише на час цієї війни, а й на час миру після війни.
Третє – чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України для перемоги у війні.
Четверте – постачання Україні системи Patriot та ескадрилей винищувачів включно з, але не обмежуючись F-16.
П’яте – угода містить також і питання справедливої відповідальності Росії за війну та за намагання знищити українців.
Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України, додав голова держави.
"Дякую президентові Байдену та команді, Конгресу Сполучених Штатів за підтримку – обидві партії, обидві палати, дякую. І дякую кожному американському серцю, яке не зраджує свободи та підтримує нас", - підсумував український президент.