Угода з безпеки: США нададуть ескадрильї літаків та системи Patriot

Безпекова угода, підписана між Україною та США, міститиме, зокрема, зобов'язання Вашингтона у постачанні Києву ескадрилій бойових літаків та систем Patriot. Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, підписано найсильнішу угоду між Україною та США за весь час незалежності України.

Перше – угода містить дуже детальну юридично зобов’язувальну частину, і це – надійність підтримки незалежності країни з боку Америки.

Друге – безпекові гарантії від Сполучених Штатів засновані, зокрема, на сталості рівня безпекової та оборонної підтримки. І не лише на час цієї війни, а й на час миру після війни.

Третє – чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України для перемоги у війні.

Четверте – постачання Україні системи Patriot та ескадрилей винищувачів включно з, але не обмежуючись F-16.

П’яте – угода містить також і питання справедливої відповідальності Росії за війну та за намагання знищити українців.

Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України, додав голова держави.