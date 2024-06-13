Соглашение по безопасности: США предоставят эскадрильи самолетов и системы Patriot

Соглашение по безопасности, подписанное между Украиной и США, будет включать, в частности, обязательства Вашингтона в поставках Киеву эскадрилий боевых самолетов и систем Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил президент, подписано самое сильное соглашение между Украиной и США за все время независимости Украины.

Первое – соглашение содержит очень подробную юридически обязывающую часть, и это – надежность поддержки независимости страны со стороны Америки.

Второе – гарантии безопасности от Соединенных Штатов основаны, в частности, на постоянстве уровня безопасности и оборонной поддержки. И не только на время этой войны, но и на время после войны.

Третье – четко отмечено, что Америка поддерживает усилия Украины для победы в войне.

Четвертое – поставка Украине системы Patriot и эскадрилий истребителей, включая, но не ограничиваясь F-16.

Пятое – соглашение содержит также вопросы справедливой ответственности России за войну и за попытку уничтожить украинцев.

Америка поддерживает и справедливую компенсацию ущерба, причиненного российскими ударами, и проработку путей, чтобы замороженные российские активы были использованы для защиты и восстановления Украины, добавил глава государства.