Байден: Білий дім має презентувати Конгресу "план перемоги" України

Білий дім має надати Конгресу США "план перемоги" відповідно до закону, де було передбачено додаткову військову допомогу Україні. Про це американський президент Джо Байден заявив під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Ліга.net.

"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо чернетку цього плану, але ще не розробили деталі" , – розповів він.

Наприкінці квітня Сенат США ухвалив законопроєкт з допомогою Україні, його того ж дня підписав Байден. Заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс ОʼБраян заявив, що держсекретар Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін мають представити кільком комітетам Конгресу "план перемоги" України.