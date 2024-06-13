Байден: Белый дом должен презентовать Конгрессу "план победы" Украины

Белый дом должен предоставить Конгрессу США "план победы" в соответствии с законом, где была предусмотрена дополнительная военная помощь Украине. Об этом американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Лига.net.

"Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы многое сделали в этом направлении. Есть черновик этого плана, но еще не разработали детали" , – рассказал он.

В конце апреля Сенат США принял законопроект с помощью Украины, его в тот же день подписал Байден. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБраян заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин должны представить нескольким комитетам Конгресса "план победы" Украины.