Румунія покриє витрати на навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Румунія з державного бюджету покриє витрати на навчання українських пілотів на західних літаках F-16 на авіабазі Фетешть. Фінансування підготовки проводитиметься через міністерство національної оборони країни (MApN), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Румунське видання Profit.ro отримало у своє розпорядження відповідний проєкт постанови надзвичайного розпорядження.

"Витрати (...) призначені на оплату контрактів, необхідних для навчання українського персоналу, а також на проживання, харчування, транспортування, паливо, витрачене в процесі навчання, забезпечення спеціальним обладнанням та іншими супутніми товарами і послугами" , - йдеться в документі.

Разом з тим у постанові не наводиться оцінка витрат на навчання. В ньому тільки вказується, що не потрібні кошти на додаток до тих, які вже затверджені для MApN через бюджет.

Румунський уряд минулої осені вніс у так звану "постанову про жорстку економію" кілька винятків із Закону про державні фінанси та Закону про фіскально-бюджетну відповідальність, щоб дозволити міністерству, зокрема "забезпечити основу для організації та функціонування пілотного навчального закладу для експлуатація літака F-16 (…)".

Також у документі йдеться, що враховуючи "делікатний характер" робіт і послуг, які необхідно укладати, а також "конфіденційний характер" діяльності, спрямованої на навчання українських кадрів, законодавство, що регулює публічні закупівлі "не може бути застосоване".