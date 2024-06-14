Румыния покроет расходы на обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния из государственного бюджета возместит расходы на обучение украинских пилотов на западных самолетах F-16 на авиабазе Фетешть. Финансирование подготовки будет проводиться через Министерство национальной обороны (MApN), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Румынское издание Profit.ro получило в свое распоряжение соответствующий проект постановления чрезвычайного распоряжения.

"Расходы (...) предназначены для оплаты контрактов, необходимых для обучения украинского персонала, а также для проживания, питания, транспортировки, топлива, израсходованного в процессе обучения, обеспечения специальным оборудованием и другими сопутствующими товарами и услугами" , - говорится в документе.

Вместе с тем, в постановлении не приводится оценка затрат на обучение. В нем только указывается, что не нужны средства в дополнение к уже утвержденным для MApN через бюджет.

Румынское правительство минувшей осенью внесло в так называемое "постановление о жесткой экономии" несколько исключений из Закона о государственных финансах и Закона о фискально-бюджетной ответственности, чтобы разрешить министерству, в частности "обеспечить основу для организации и функционирования пилотного учебного заведения для эксплуатации самолета F-16 (…)".

Также в документе говорится, что учитывая "деликатный характер" работ и услуг, которые необходимо заключать, а также "конфиденциальный характер" деятельности, направленной на обучение украинских кадров, законодательство, регулирующее публичные закупки "не может быть применено".