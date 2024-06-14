Уночі двічі оголошували тривогу: РФ атакувала ракетами та безпілотниками

Через ракетну небезпеку в ніч на 14 червня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу, вона тривала більше півтори години. Згодом вдруге повідомили про тривогу через зліт Міг-31К та, ймовірно, запуск ракети "Кинджал", повідомляє Українська правда.

Перед цим, пізно увечері 13 червня росіяни запустили ударні БПЛА, також було повідомлено про зліт російських бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95МС.

03.02 Ракетна небезпека для північного заходу

03.03 із Сумщини курсом на захід.

03.11 Ще одна група крилатих ракет на Чернігівщині, в напрямку міста.

03.16 Декілька груп крилатих ракет прямують з Чернігівської області в напрямку Київської. Курс південно західний.

03.27 Ракети продовжують рух: в південній частині Київської області курсом на захід; в північній частині Черкаської області курсом на південний захід.

03.30 Всі ракети на кордоні Київської та Черкаської області прямують на Вінниччину.

03.38 Ракети розділяються та змінюють курс. Група ракет прямує на півдні Київської області курсом на Вінниччину. Група ракет прямує північною частиною Вінницької області курсом на Старокостянтинів. Група ракет прямує південною частиною Вінницької області курсом на Хмельниччину.

03.43 Ракети покидають Вінниччину прямують західним курсом в напрямку Хмельницької області та Старокостянтинова.

03.52 Решта ракет прямує південніше Хмельницького. Курс південно західний.

03.55 Напрямок - Камʼянець Подільський.

03.58 Ще одна ракета південно західніше Тернополя! Курсом на Золочів.

04.00 Ракети продовжують рух в напрямку Коломиї.

04.05 Ракети змінюють курс. 3 ракети з Коломиї повернули у зворотньому напрямку на Хмельницький. Ще 1 ракета прямує на північ курсом на Рівне.

04.13 Ракети прямують на Старокостянтинів! Залишайтесь в укриттях.

Вранці 14 червня у Києві та в усіх областях, удруге з початку доби, була оголошена повітряна тривога. У Києві та Київській області було чутно звуки вибухів. Тривога тривала 44 хвилини.

Деталі: Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київщину, курс південно західний. Повітряники сказали, що це, імовірно, "Кинджал".