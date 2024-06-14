Ночью дважды объявляли тревогу: РФ атаковала ракетами и беспилотниками

Из-за ракетной опасности в ночь на 14 июня во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу, она длилась более полутора часов. Позже во второй раз сообщили о тревоге из-за взлета МиГ-31К и, вероятно, запуска ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Перед этим, поздно вечером 13 июня россияне запустили ударные БПЛА, также было сообщено о взлете российских бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту95МС.

03.02 Ракетная опасность для северо-запада

03.03 с Сумщины курсом на запад.

03.11 Еще одна группа крылатых ракет на Черниговщине, в направлении города.

03.16 Несколько групп крылатых ракет направляются из Черниговской области в направлении Киевской. Курс юго-западный.

03.27 Ракеты продолжают движение: в южной части Киевской области курсом западнее; в северной части Черкасской области курсом на юго-запад.

03.30 Все ракеты на границе Киевской и Черкасской области направляются в Винницкую область.

03.43 Ракеты покидают Винницкую область и направляются западным курсом в направлении Хмельницкой области и Староконстантинова!

03.38 Ракеты разделяются и меняют курс. Группа ракет направляется на юге Киевской области курсом на Виннитчину. Группа ракет направляется северной частью Винницкой области курсом на Староконстантинов. Группа ракет направляется по южной части Винницкой области курсом на Хмельницкую область.

03.52 Остальные ракеты направляются южнее Хмельницкого. Курс юго-западный.

03.55 Направление - Каменец-Подольский.

03.58 Еще одна ракета юго-западнее Тернополя! Курс на Золочев.

04.00 Ракеты продолжают движение в направлении Коломыи.

04.05 Ракеты меняют курс. 3 ракеты из Коломыи повернули в обратном направлении на Хмельницкий. Еще 1 ракета направляется на север курсом на Ровно.

04.13 Ракеты направляются на Староконстантинов! Оставайтесь в укрытиях.

Утром 14 июня в Киеве и во всех областях, второй раз с начала суток, была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Киевской области были слышны звуки взрывов. Тревога продолжалась 44 минуты.

Детали: Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Киевскую область, курс юго-западный. Воздушники сказали, что это, вероятно, "Кинжал".