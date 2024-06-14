Польща вчергове підіймала авіацію через удари РФ по Україні

Військові Польщі разом із союзниками підняли у повітряний простір свої літаки через нічну атаку росіян ракетами та безпілотниками по Україні, повідомляє Українська правда.

"Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації" , – повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Військові зазначили, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, розташованих, серед іншого, на західній території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації" , - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, через ракетну небезпеку в ніч на 14 червня в усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Росіяни запустили по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. ППО збила 7 ракет та 17 "Шахедів".