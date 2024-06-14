Польша в очередной раз поднимала авиацию из-за ударов РФ по Украине

Военные Польши вместе с союзниками подняли в воздушное пространство свои самолеты из-за ночной атаки россиян ракетами и беспилотниками по Украине, сообщает Украинская правда.

"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации" , – сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

Военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, среди прочего, на западной территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации" , - говорится в сообщении.

Напомним, из-за ракетной опасности в ночь на 14 июня во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Россияне запустили по Украине крылатые ракеты и ударные беспилотники. ПВО сбила 7 ракет и 17 "Шахедов".