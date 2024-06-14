У Воронезькій області РФ заявили про атаку безпілотників на нафтобазу
Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що начебто вночі безпілотники атакували нафтобазу, яка була "незначно" пошкоджена, повідомляє Українська правда.
"У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами", – повідомив він.
Гусєв стверджує, що за попередньою інформацією, кілька безпілотників незначно пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допущено і постраждалих теж немає.
"Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються", - повідомив російський губернатор.