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У Воронезькій області РФ заявили про атаку безпілотників на нафтобазу

У Воронезькій області РФ заявили про атаку безпілотників на нафтобазу
Фото: АрміяInform

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що начебто вночі безпілотники атакували нафтобазу, яка була "незначно" пошкоджена, повідомляє Українська правда.

"У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами", – повідомив він.

Гусєв стверджує, що за попередньою інформацією, кілька безпілотників незначно пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допущено і постраждалих теж немає.

"Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються", - повідомив російський губернатор.

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