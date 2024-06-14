В Воронежской области РФ заявили об атаке беспилотников на нефтебазу

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что якобы ночью беспилотники атаковали нефтебазу, которая была "незначительно" повреждена, сообщает Украинская правда.

"В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами" , – сообщил он.

Гусев утверждает, что по предварительной информации, несколько беспилотников незначительно повредили резервуары с топливом, но возгорания не допущено и пострадавших тоже нет.