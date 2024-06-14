ППО збила 7 крилатих ракет і 17 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 14 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні – росіяни застосували ракети різних типів та ударні безпілотники типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 7 крилатих ракет та 17 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього війська РФ застосували 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА.

Зокрема:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із окупованого Криму та Краснодарського краю РФ.);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ); -

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Єйськ, РФ).

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.