ПВО сбила 7 крылатых ракет и 17 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 14 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине – россияне применили ракеты разных типов и ударные беспилотники типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила 7 крылатых ракет и 17 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего войска РФ применили 31 средство воздушного нападения – 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА.

В частности:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ);

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ); -

17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков – Ейск, РФ).

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.