Продаж зброї в Азербайджан: Вірменія відкликала посла з Мінська

Посла Вірменії в Мінську Разміка Хумаряна відкликали в Єреван для консультацій на тлі звинувачень прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна на адресу Білорусі, що та підтримувала Азербайджан. Про це заявили у вірменському МЗС, повідомляє Європейська правда.

"Посла Республіки Вірменія в Білорусі викликали в Єреван для консультацій" , – йдеться у повідомленні без уточнення деталей.

Дипломата викликали невдовзі після того, як глава вірменського уряду Нікол Пашинян заявив у парламенті, що ні він, ні будь-який інший представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки там керує Олександр Лукашенко.

Через кілька годин надійшла аналогічна відповідь з Мінська: Білорусь також відкликала свого посла для консультацій, при цьому наголосивши, що не збирається погіршувати відносини з Вірменією.

У МЗС Білорусі розкритикували Вірменію за її "дуже недалекоглядну позицію" – тобто спробу зробити з Білорусі "зовнішнього ворога" і таким чином "відвернути увагу від внутрішніх проблем".

Нагадаємо, у середу прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його країна вийде з ОДКБ, стверджуючи, що його члени "не виконують своїх договірних зобов’язань, а планують війну проти нас із Азербайджаном".

За даними видання Politico, Білорусь поставляла сучасну зброю ворогу Вірменії Азербайджану, хоча Мінськ та Єреван є союзниками і разом входять до безпекового альянсу ОДКБ під егідою Росії.