Продажа оружия в Азербайджан: Армения отозвала посла из Минска
Посла Армении в Минске Размика Хумаряна отозвали в Ереван для консультаций на фоне обвинений премьера Армении Никола Пашиняна в адрес Беларуси, что та поддерживала Азербайджан. Об этом заявили в армянском МИД, сообщает Европейская правда.
"Посла Республики Армения в Беларуси вызвали в Ереван для консультаций", – говорится в сообщении без уточнения деталей.
Дипломата вызвали вскоре после того, как глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в парламенте, что ни он, ни любой другой представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока там руководит Александр Лукашенко.
Через несколько часов поступил аналогичный ответ из Минска: Беларусь также отозвала своего посла для консультаций, при этом подчеркнув, что не собирается ухудшать отношения с Арменией.
В МИД Беларуси раскритиковали Армению за ее "очень недальновидную позицию" – то есть попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" и таким образом "отвлечь внимание от внутренних проблем".
Напомним, в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна выйдет из ОДКБ, утверждая, что его члены "не выполняют своих договорных обязательств, а планируют войну против нас с Азербайджаном".
По данным издания Politico, Беларусь поставляла современное оружие врагу Армении Азербайджану, хотя Минск и Ереван являются союзниками и вместе входят в альянс безопасности ОДКБ под эгидой России.