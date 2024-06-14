Україні назвали терміни завершення війни та деокупації територій

Чверть українців (23%) вважають, що війна з Росією закінчиться протягом року. Ще 36% - що вона триватиме 1-2 роки. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 14% заявили, що війна продовжиться ще 3-4 роки, а 12% - більше п’яти років.

Три чверті (73%) українців вважають, що з часом Україна звільнить усі свої території. Більшість переконані, що Україна поверне частину або усі свої території протягом року (56%).

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Carnegie Endowment for International Peace 7-10 березня 2024 року серед 2000 респондентів. Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.