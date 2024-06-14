Украине назвали сроки завершения войны и деоккупации территорий

Четверть украинцев (23%) считают что война с Россией закончится в течение года. Еще 36% - что она продлится 1-2 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 14% заявили, что война продлится еще 3-4 года, а 12% – более пяти лет.

Три четверти (73%) украинцев считают, что со временем Украина освободит все свои территории. Большинство убеждены, что Украина вернет часть или все свои территории в течение года (56%).

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Carnegie Endowment for International Peace 7-10 марта 2024 среди 2000 респондентов. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.