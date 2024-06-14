У Міноборони пояснили, що передбачає план НАТО з розширення допомоги Україні

Ініціатива Північноатлантичного альянсу щодо посилення своєї ролі в координації постачання зброї для України передбачає більше управлінського залучення Альянсу і допоможе уникати затримок із постачанням. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами у штаб-квартирі НАТО, повідомляє Армія Інформ.

"Ми спілкувалися з Єнсом Столтенбергом з цього питання. НАТО хоче залучитися, щоб посилити нашу коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами" , — сказав Рустем Умєров.

Він зазначив, що багато країн, які входять до формату "Рамштайн", є країнами НАТО, і сама організація хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги, щодо фінансування і для проведення функціонального супроводження допомоги, яка надається.

"Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов’язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла" , — пояснив міністр оборони.

У випадку, якщо є затримки із наданням допомоги Україні, НАТО буде вже використовувати свої спроможності.

"Тобто вони хочуть приєднатися юридично до того, щоб супроводжувати. Такий формат розширює наші відносини, щоб ми вчасно отримували цю допомогу" , — додав Рустем Умєров.

Зазначимо, що новий план НАТО має бути затверджений 14 червня під час другого дня міністерської зустрічі в Брюсселі.