В Минобороны объяснили, что предусматривает план НАТО по расширению помощи Украине

Инициатива Североатлантического альянса по усилению своей роли в координации поставок оружия для Украины предусматривает больше управленческого привлечения Альянса и поможет избегать задержек со снабжением. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО, сообщает Армия Информ.

"Мы общались с Йенсом Столтенбергом по этому вопросу. НАТО хочет привлечься, чтобы усилить нашу коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами" , - сказал Рустем Умеров.

Он отметил, что многие страны, входящие в формат "Рамштайн", являются странами НАТО, и сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставке международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения оказываемой помощи.

"Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают несвоевременно приходящие обязательства и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, эта ли военная помощь, техническая, финансовая дошла" , - пояснил министр обороны.

В случае, если есть задержки с оказанием помощи Украине, НАТО будет использовать свои способности.

"То есть они хотят присоединиться юридически к тому, чтобы сопровождать. Такой формат расширяет наши отношения, чтобы мы своевременно получали эту помощь" , - добавил Рустем Умеров.

Новый план НАТО должен быть утвержден 14 июня во время второго дня министерской встречи в Брюсселе.