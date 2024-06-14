Мішель просуває прем'єра Греції на пост очільника Єврокомісії – ЗМІ

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який хоче завадити переобранню Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії на другий термін, тепер нібито взявся просувати кандидатуру грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса. Про це з посиланням на п’ятьох європейських посадовців та дипломатів пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Анонімні співрозмовники розповіли виданню, що Шарль Мішель нібито запустив свій найновіший план з метою завадити фон дер Ляєн переобратися, та пропонує європейським лідерам запропонувати посаду президента Єврокомісії прем’єру Греції Кіріакосу Міцотакісу.

При цьому сам Міцотакіс раніше цього тижня казав, що не має сумнівів у переобранні Урсули фон дер Ляєн, та висловлює їй підтримку.

Співрозмовники видання назвали зусилля Мішеля "відчайдушною спробою".

"У Мішеля є коробка зі шкірками від банана, на яких могла би послизнутися фон дер Ляєн, і вона вже поступово порожніє… У кращому разі це створює перешкоди, в іншому – це дестабілізуюче" , – прокоментував один з європосадовців.

Одночасно Шарль Мішель нібито почав просувати ідею про те, щоби на його посаду призначили данську прем’єрку Метте Фредеріксен, а не португальського експрем’єра Антоніу Кошту, якого називають дуже ймовірним кандидатом.

Один зі співрозмовників на захист Мішеля зауважив, що для нього є нормальною практикою перевіряти настрої, пропонуючи різні імена. Втім, більшість джерел, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що спроби Мішеля будь-що "насолити" фон дер Ляєн і зірвати її переобрання вже підірвали довіру до нього.

У четвер в Єврокомісії повідомили, що Урсулу фон дер Ляєн ще не запросили на неформальну вечерю лідерів ЄС наступного понеділка, де будуть обговорювати призначення нового керівництва Євросоюзу.

"Зараз повторне призачення фон дер Ляєн абсолютно позбавлене суперечностей, тож всі бачать це так, як воно є – що це якась дитяча помста. Після "софагейту" у нас тепер dinnergate" , – критично прокоментував один зі співрозмовників.