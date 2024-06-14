Мишель продвигает премьера Греции на пост главы Еврокомиссии - СМИ

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который хочет помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок, якобы взялся продвигать кандидатуру греческого премьера Кириакоса Мицотакиса. Об этом со ссылкой на пятерых европейских чиновников и дипломатов пишет Politico, сообщает Европейская правда.

Анонимные собеседники рассказали изданию, что Шарль Мишель якобы запустил свой новейший план с целью помешать фон дер Ляйен переизбраться и предлагает европейским лидерам предложить должность президента Еврокомиссии премьеру Греции Кириакосу Мицотакису.

При этом сам Мицотакис ранее на этой неделе говорил, что не сомневается в переизбрании Урсулы фон дер Ляйен, и выражает ей поддержку.

Собеседники издания назвали усилия Мишеля "отчаянной попыткой".

"У Мишеля есть коробка с кожурой от банана, на которых могла бы поскользнуться фон дер Ляйен, и она уже постепенно пустеет... В лучшем случае это создает препятствия, в другом – это дестабилизирует" , – прокомментировал один из еврочиновников.

Одновременно Шарль Мишель якобы начал продвигать идею о том, чтобы на его должность назначили датского премьера Метте Фредериксен, а не португальского экс-премьера Антониу Кошту, которого называют очень вероятным кандидатом.

Один из собеседников в защиту Мишеля заметил, что для него является нормальной практикой проверять настроения, предлагая разные имена. Впрочем, большинство источников, с которыми пообщались журналисты, говорят, что попытки Мишеля во что бы то ни стало "насолить" фон дер Ляйен и сорвать ее переизбрание уже подорвали доверие к нему.

В четверг в Еврокомиссии сообщили, что Урсулу фон дер Ляйен еще не пригласили на неформальный ужин лидеров ЕС в следующий понедельник, где будут обсуждать назначение нового руководства Евросоюза.

"Сейчас повторное назначение фон дер Ляйен абсолютно лишено противоречий, поэтому все видят это так, как оно есть – что это какая-то детская месть. После "софагейта" у нас теперь dinnergate" , – критически прокомментировал один из собеседников.