У Повітряних силах прокоментували перекидання систем С-500 до Криму

Українські військові не фіксували використання росіянами ЗРС С-500. Окупанти перекинули ці зенітні системи до окупованого Криму. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що про цей зенітний комплекс відомо небагато, оскільки ворог здебільшого використовував системи С-300 та С-400.

"За їх (росіян, - ред.) інформацією, С-500 значно перевищує показники С-400 і може працювати в парі з різними комплексами. Тобто поєднуватися з тими самими С-300, С-400. Ну і звичайно, що може досягати більшої дистанції, на більші висоти працювати. Проте в бойовій роботі реально поки що ми не бачили його" , - зазначив речник.

Євлаш не виключив, що російська пропаганда могла завищити показники зенітного комплексу.

"Тому давайте дочекаємося, оскільки ми знаємо, що російська пропагандистська інформаційна машина вже звикла завищувати свої показники і не тільки в перемогах, а й в тактико-технічних характеристиках. Тож дочекаємося і побачимо на що вони дійсно здатні" , - додав він.

С-500 в Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російські окупанти стягнули до окупованого Криму елементи зенітно-ракетного комплексу С-500. Це сталося на тлі українських ударів по системах ППО у Криму.

Додамо, що С-500 ("Прометей") називають найновішим російським ЗРК великого радіуса дії. Як зазначають самі росіяни, цей зенітний комплекс повинен доповнювати попередні версії, наприклад, С-400.