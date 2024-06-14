В Воздушных силах прокомментировали переброску систем С-500 в Крым

Украинские военные не фиксировали использование россиянами ЗРС С-500. Оккупанты перебросили эти зенитные системы в оккупированный Крым. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что об этом зенитном комплексе известно немного, поскольку враг в основном использовал системы С-300 и С-400.

"По их (россиян, - ред.) информации, С-500 значительно превышает показатели С-400 и может работать в паре с разными комплексами. То есть сочетаться с теми же С-300, С-400. Ну и конечно, что может достигать большей дистанции, на большие высоты работать. Однако в боевой работе реально пока мы не видели его" , - отметил спикер.

Евлаш не исключил, что российская пропаганда могла завысить показатели зенитного комплекса.

"Поэтому давайте дождемся, поскольку мы знаем, что российская пропагандистская информационная машина уже привыкла завышать свои показатели и не только в победах, но и в тактико-технических характеристиках. Так что дождемся и увидим, на что они действительно способны" , - добавил он.

С-500 в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российские оккупанты стянули в оккупированный Крым элементы зенитно-ракетного комплекса С-500. Это произошло на фоне украинских ударов по системам ПВО в Крыму.

Добавим, что С-500 ("Прометей") называют новейшим российским ЗРК большого радиуса действия. Как отмечают сами россияне, этот зенитный комплекс должен дополнять предыдущие версии, например С-400.