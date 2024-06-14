Орбан назвав помилкою бажання НАТО перемогти Росію

Глава угорського уряду Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав НАТО до поразки Росії в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю державному радіо, повідомляє Європейська правда.

Орбан зазначив, що Угорщина є одним з найбільш лояльних членів НАТО і додав, що "31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім його держави.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х" , – заявив угорський прем’єр.

Орбан сказав, що перемога України не є необхідною, але, попри це, НАТО все ще "сприяє війні, в той час як Угорщина виступає на боці миру".

Він заявив, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".

Орбан, додав він, відчуває, що Угорщину намагаються схилити на бік, згідно з яким "мир може бути вирішений війною".

Насамкінець угорський прем'єр-міністр наголосив, що його уряд не перешкоджатиме місії НАТО в Україні, але й не братиме в ній участі.