Орбан назвал ошибкой желание НАТО победить Россию

Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает ошибочным стремление государств НАТО к поражению России в Украине. Об этом он сказал в пятницу в интервью государственному радио, сообщает Европейская правда.

Орбан отметил, что Венгрия является одним из самых лояльных членов НАТО, и добавил, что "31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", имея в виду всех членов Альянса, кроме его государства.

"Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночку среди 32-х" , – заявил венгерский премьер.

Орбан сказал, что победа Украины не является необходимой, но, несмотря на это, НАТО все еще "способствует войне, в то время как Венгрия выступает на стороне мира".

Он заявил, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

Орбан, добавил он, чувствует, что Венгрию пытаются склонить на сторону, согласно которой "мир может быть решен войной".

Наконец венгерский премьер-министр подчеркнул, что его правительство не будет препятствовать миссии НАТО в Украине, но и не будет принимать в ней участия.