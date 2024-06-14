Coca-Cola хоче зареєструвати в РФ товарні знаки на свої бренди – ЗМІ

Американська компанія The Coca-Cola Company, яка раніше покинула російський ринок, подала в Роспатент три заявки на реєстрацію товарних знаків. Йдеться про реєстрацію брендів: Coca-Cola, Sprite і Fanta. Про це пише російське видання "Ведомости", повідомляє Новое время.

Зареєстровані бренди належать до 32-го і 33-го класів Міжнародної класифікації товарів і послуг — напої безалкогольні та алкогольні, газована вода тощо.

Повідомляється, що наступник Coca-Cola в РФ російський бренд Добрий посів друге місце за обсягом продажів у Росії в рейтингу 50 найбільш продаваних товарів повсякденного попиту за період з січня по серпень 2023 року.

Цей крок, на думку російського видання, може свідчити про плани компанії незабаром повернутися на російський ринок.

The Coca-Cola Company оголосила про припинення роботи в РФ уже через два тижні після початку повномасштабного вторгнення в Україну — 8 березня 2022 року.

У червні 2022 року компанія підтвердила, що більше не буде виробляти і продавати Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії.