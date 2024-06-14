Coca-Cola хочет зарегистрировать в РФ товарные знаки на свои бренды – СМИ

Американская компания The Coca-Cola Company, ранее покинувшая российский рынок, подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Речь идет о регистрации брендов: Coca-Cola, Sprite и Fanta. Об этом пишет российское издание "Ведомости", сообщает Новое время.

Зарегистрированные бренды относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и прочее.

Сообщается, что преемник Coca-Cola в РФ российский бренд Добрый занял второе место по объему продаж в России в рейтинге 50 самых продаваемых товаров повседневного спроса за период с января по август 2023 года.

Этот шаг, по мнению российского издания, может свидетельствовать о планах компании вскоре вернуться на российский рынок.

The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в РФ уже через две недели после начала полномасштабного вторжения в Украину — 8 марта 2022 года.

В июне 2022 года компания подтвердила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.