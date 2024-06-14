У Бєлгородській області вибухнули боєприпаси до "Солнцепьока", загинули військові РФ – ЗМІ

У Шебекіно Бєлгородської області напередодні вибухнули боєприпаси системи "Солнцепьок", 3 російських військових загинули.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

Напередодні увечері, 13 червня, у Шебекіному Бєлгородській області пролунав потужний вибух, місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська бомба. Пізніше губернатор написав, що "на околиці Шебекіно стався вибух. Причини події встановлюються". За його даними, ніхто не постраждав, відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь та одного автомобіля.

Джерела Astra в екстрених службах регіону повідомили, що ввечері в передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців.

Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був "мимовільним".

Нагадаємо, щонайменше 93 рази російські ВКС випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в окупованій РФ частині Донецької області, з'ясувала Astra.