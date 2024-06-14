В Белгородской области взорвались боеприпасы к "Солнцепёку", погибли военные РФ - СМИ

В Шебекино Белгородской области накануне взорвались боеприпасы системы "Солнцепёк", 3 российских военных погибли.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

Накануне вечером, 13 июня, в Шебекино Белгородской области прозвучал мощный взрыв, местные СМИ писали, что на город могла упасть российская бомба. Позднее губернатор написал, что "на окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются". По его данным, никто не пострадал, известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля.

Источники Astra в экстренных службах региона сообщили, что вечером в пригороде Шебекино взорвались боеприпасы российской тяжёлой огнеметной системы "Солнцепёк". В результате взрыва погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих.

Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был "самопроизвольным".

Напомним, как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца. Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в оккупированной РФ части Донецкой области, выяснила Astra.