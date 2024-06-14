На Запорізькій АЕС вибухнула міна біля ставка-охолоджувача — МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС, окупованій російськими військами, 11 червня вибухнула одна з мін біля ставка-охолоджувача. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, повідомляє Громадське радіо.

Працівники агентства прозвітували, що чули вибухи біля станції упродовж кількох днів минулого тижня.

На ЗАЕС підтвердили, що 11 червня вибухнула одна з мін, розташована поруч зі ставком-охолоджувачем. Під час вибуху не було жодних фізичних пошкоджень чи постраждалих, а про причини вибуху команда МАГАТЕ не повідомила.

"Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію" , — прокоментував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Експерти МАГАТЕ також відвідали одну з електропідстанцій у місті Енергодар, щоб оглянути наслідки ймовірного обстрілу, який, за даними ЗАЕС, стався 8 червня.

У МАГАТЕ звітують, що ймовірний обстріл призвів до пожежі та пошкодження підстанції, яка обслуговує будівлю Енергодарської міськради. Там розташований головний комунікаційний вузол між ЗАЕС та Енергодаром. Однак унаслідок пошкоджень лінію зв’язку не перервано.