На Запорожской АЭС взорвалась мина у пруда-охладителя — МАГАТЭ

На Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками, 11 июня взорвалась одна из мин у пруда-охладителя. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, сообщает Громадське радіо.

Сотрудники агентства отчитались, что слышали взрывы возле станции в течение нескольких дней на прошлой неделе.

На ЗАЭС подтвердили, что 11 июня взорвалась одна из мин, расположенная рядом с прудом-охладителем. При взрыве не было никаких физических повреждений или пострадавших, а о причинах взрыва команда МАГАТЭ не сообщила.

"Этот последний взрыв, который произошел так близко от станции, вызывает серьезную обеспокоенность и усугубляет и без того хрупкую ситуацию" , - прокомментировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Эксперты МАГАТЭ также посетили одну из электроподстанций в городе Энергодар, чтобы осмотреть последствия вероятного обстрела, который, по данным ЗАЭС, произошел 8 июня.

В МАГАТЭ отчитываются, что вероятный обстрел привел к пожару и повреждению подстанции, обслуживающей здание Энергодарского горсовета. Там расположен главный коммуникационный узел между ЗАЭС и Энергодаром. Однако в результате повреждений линия связи не прервана.