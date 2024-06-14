Китай про Саміт миру: Вітаємо зусилля, але наполягаємо на участі РФ

Китай вітає будь-які зусилля з відновлення миру в Україні, але продовжує наполягати на запрошенні до діалогу на рівних умовах "усіх зацікавлених сторін", у тому числі й країну-агресорку Росію. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи Глобальний саміт миру в Швейцарії, повідомляє Укрінформ.

"Китай вітає та підтримує всі зусилля, що сприяють досягненню миру (в Україні – ред.)" , - сказав Лінь.

Він додав, що Пекін у питанні відновлення миру в Україні підтримує комунікацію з усіма сторонами та продовжує наполягати на залученні Росії до переговорів.

"Китай підтримує зв’язок щодо проведення мирної конференції з відповідними сторонами, включаючи Швейцарію та Україну, і закликає запросити всі зацікавлені сторони до участі в ній на рівних умовах та обговорити всі варіанти врегулювання" , - зазначив дипломат.

Нагадаємо, 2 червня Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі заявив, що Україна без позитиву сприймає той факт, що Китай не братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, а також зазначив, що Китай працює над тим, аби країни не приїжджали на цей саміт.