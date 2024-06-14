Китай о Саммите мира: Приветствуем усилия, но настаиваем на участии РФ

Китай приветствует какие-либо усилия по восстановлению мира в Украине, но продолжает настаивать на приглашении к диалогу на равных условиях "всех заинтересованных сторон", в том числе и страну-агрессору Россию. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя Глобальный саммит мира в Швейцарии, сообщает Укринформ.

"Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие достижению мира (в Украине – ред.)" , - сказал Линь.

Он добавил, что Пекин по вопросу восстановления мира в Украине поддерживает коммуникацию со всеми сторонами и продолжает настаивать на привлечении России к переговорам.

"Китай поддерживает связь по проведению мирной конференции с соответствующими сторонами, включая Швейцарию и Украину, и призывает пригласить все заинтересованные стороны к участию в ней на равных условиях и обсудить все варианты урегулирования" , - отметил дипломат.

Напомним, 2 июня Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил, что Украина без позитива воспринимает тот факт, что Китай не будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, а также отметил, что Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит.