На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона: загинув чоловік

Вдень 14 червня російські війська скинули з дрона вибухівку. Один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомили﻿ в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 14 червня близько 11:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району.

"Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці" , – йдеться в повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).