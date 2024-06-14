В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: погиб мужчина

Днем 14 июня российские войска сбросили с дрона взрывчатку. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, 14 июня около 11:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, функционирующую в одном из населенных пунктов Херсонского района.

"В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, который находился во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте" , – говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).