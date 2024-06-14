Відключення електрики сьогодні розпочнуться з 14:00 – Yasno
В Україні оновили графіки відключень електроенергії – у п'ятницю світло почнуть вимикати з 14:00. Відключення триватимуть до 22:00.
Про це повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", – повідомив він.
В "Укренерго" пояснили, що змінили графіки через зниження роботи сонячних електростанцій у східних областях.
Раніше відключення електрики на п'ятницю були заплановані з 18:00 до 22:00