Відключення електрики сьогодні розпочнуться з 14:00 – Yasno

В Україні оновили графіки відключень електроенергії – у п'ятницю світло почнуть вимикати з 14:00. Відключення триватимуть до 22:00.

Про це повідомив﻿ директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00" , – повідомив він. ﻿

В "Укренерго" пояснили﻿, що змінили графіки через зниження роботи сонячних електростанцій у східних областях.

Раніше відключення електрики на п'ятницю були заплановані з 18:00 до 22:00

