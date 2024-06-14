Отключения электричества сегодня начнутся с 14:00 – Yasno

В Украине обновили графики отключений электроэнергии – в пятницу свет начнут выключать с 14:00. Отключения будут продолжаться до 22:00.

Об этом сообщил директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Укрэнерго пересчитал ограничения на сегодня: графики начнут работать с 14:00" , – сообщил он.

В "Укрэнерго" объяснили﻿, что изменили графики из-за снижения работы солнечных электростанций в западных областях и роста потребления электричества в восточных регионах.

Ранее отключения электричества на пятницу были запланированы с 18:00 до 22:00.