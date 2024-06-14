СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради за підозрою в роботі на РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який, ймовірно, працював на ФСБ.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

"За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів" , – йдеться в повідомленні.

СБУ зазначає, що підозрюваного затримали, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані ФСБ.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору російської спецслужби під час навчання у 90-х в Московському технічному університеті імені Баумана.

Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.